Kocaali'de Fındık Bahçelerine Ulaşım İçin Yol Çalışması Başlatıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık sezonun yaklaşmasıyla bahçelere rahat ulaşım sağlanabilmesi için yollarda çalışma başlatıldı.

Aktaş Mahallesi'ndeki fındık bahçelerine ulaşım sağlanan yollara belediye tarafından altyapı desteği sağlanıyor. Yolun beton masrafları ise mahalle sakinlerince karşılanıyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, çalışma yürütülen Aktaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle muhtarı Murat Berk'ten çalışmalara ilişkin bilgi alan Yüzücü, yapılan çalışmanın diğer mahallelere de örnek teşkil edebileceğini belirterek, belediye olarak bu tür projelere destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Berk ise kendilerine destek olan Yüzücü, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.