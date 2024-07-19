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Düğünde satırlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan satır, bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düğünde satırlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan satır, bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, düğünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güçlükle kavgayı ayırırken olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Akyazı Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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