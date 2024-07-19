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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, geleceğin ateş savaşçılarını yetiştiriyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afet Yönetimi ve Acil Yardım programları ile İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümü öğrencilerine temel itfaiyeci er eğitimi vererek geleceğin itfaiye erlerini yetiştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geleceğin "ateş savaşçılarını" yetiştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daire başkanlığı, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Programlar kapsamında Türkiye genelindeki üniversitelerde eğitimlerine devam eden Afet Yönetimi ve Acil Yardım programları ile İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümü öğrencilerine 5 günlük "temel itfaiyeci er eğitimi" veriliyor.

Eğitimlerde grup ve müfrezelerde kontrollü şekilde görevlendirilen geleceğin itfaiye erleri, kişisel becerilerini ve tecrübelerini artırarak birer "ateş savaşçısı" olmak için hazırlanıyor.

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından 2024 yılının başından bugüne kadar 7 öğrenciye 4 aylık mesleki gelişim stajı, 34 öğrenciye ise bir aylık yaz stajı olmak üzere toplam 41 öğrenciye eğitimler verildi.

Sakarya Yozgatlılar Derneğince aşure dağıtıldı

Sakarya Yozgatlılar Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla Tarihi Orhan Cami önünde aşure dağıtıldı.

Dernek başkanı Ramazan Ünal, gazetecilere, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muharrem ayını tebrik eden Ünal, "Bu mübarek günde, dualarınız kabul, sofranız bereketli olsun. Aşure gününün bereketi ve huzuru evinize dolsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Aşure gününün birleştirici ruhu, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı daha da güçlendirsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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