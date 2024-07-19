Sakaryaspor, Engin Can Aksoy'u kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Engin Can Aksoy'u transfer etti. Sakaryaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor ve son olarak Engin Can Aksoy ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Engin Can Aksoy'u kadrosuna kattı.
Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak Engin Can Aksoy ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı. - SAKARYA