Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Engin Can Aksoy'u kadrosuna kattı.

Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak Engin Can Aksoy ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı. - SAKARYA