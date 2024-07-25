Serdivan'da Yüksek Sesli ve Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem

Sakarya'nın Serdivan ilçesinin en işlek caddesinde polis ekipleri, yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden 50 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timleri ile trafik polisleri, şehrin en işlek caddelerinden olan Bağlar Caddesi'nde yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinden 50'ine yüksek sesle müzik dinlemek ve abart egzoz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - SAKARYA