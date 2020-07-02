Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı
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Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vurulan servis şoförü kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı
02.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:44

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vurulan servis şoförü kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Servis şoförünü vuran zanlı kayıplara karışırken polis ekipleri tarafından her yerde arandığı belirtildi.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikanın servis alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çıkış saatinde işçi servislerinin bulunduğu alandan silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar aracın başına gitti. Servis şoförü olan Emin Memigüven'in kanlar içinde olduğunu gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emin Memigüven'i ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Memigüven hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis şoförünü vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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