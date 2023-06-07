İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi, depremzedelere yardım için Neutec Yaşam Köyü kurdu

Bilgiç Vakfı tarafından kurulan İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi, depremin yarattığı fiziksel, psikolojik ve psiko-sosyal etkileri azaltmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Hatay Antakya'da Neutec Yaşam Köyü kuruldu.

Bilgiç Vakfı tarafından kurulan İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yarattığı fiziksel, psikolojik ve psiko-sosyal etkileri azaltmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Hatay Antakya'da Neutec Yaşam Köyü kuruldu.

Üniversiteye bağlı tıp, eczacılık, diş hekimliği fakülteleri; psikoloji, fizyoterapi, beslenme diyetetik bölümleri ve diğer paydaş kuruluşlar ile ilaç ve barınma desteği sağlanmanın yanında 40 konteynerden oluşan Neutec Yaşam Köyü'nü Hatay Antakya'da faaliyete aldı.

Depremzedelere yönelik barınma ve tedavi imkanlarının yanı sıra, psikolojik yardım, sağlık ve beslenme koşullarının düzenlenmesi ile ilgili sürdürülebilir destek çalışmalarının yapıldığı Neutec Yaşam Köyün'de akademisyenler de birebir görev alıyor.

6 Şubat depreminin büyüklüğüne ve oluşan hasarın çok yönlülüğüne dikkat çeken Neutec İlaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, insanların barınma,yeme ve içme ihtiyaçlarının yanında onların ruhsal ve psikoloijik yaralarını sarmaya dönük çok yönlü istikrarlı yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.