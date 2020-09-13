sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü
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sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü

sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü
13.09.2020 00:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:27

sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve dolu sonrası ilçe beyaza bürünürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir süre etkisini artırarak gösteren yağış, yerini doluya bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, yollarda su birikintileri meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yağış ile ilgili açıklama yaptı. Sopacı, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu yağışının başladığını söyledi. Başkan Sopacı, Yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz dedi.

Kaynak: DHA

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