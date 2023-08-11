Şap Hastalığından Telef Olan Buzağı Yol Kenarına Atıldı

Şap hastalığından telef olan buzağıyı yol kenarına terk ettiler

ÇANKIRI Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şap sebebiyle telef olan buzağıyı, yol kenarına attılar. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, uzmanlar ise çevre ve insan sağlığı için bu hayvanların imha edilmesi gerektiğini belirtti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında, hastalığı sebebiyle telef olmuş bir buzağı bulundu. İlk belirlemelere göre şap hastalığı sebebiyle telef olduğu değerlendirilen buzağıyı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Hayvanı yol kenarına atarak insan ve çevre sağlığını hiçe sayan kişi ya da kişilerin bulunması için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Uzmanlar ise hastalığı sebebiyle telef olan hayvanların insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturabileceğini belirtti.

"Erken tedavi edilse zaten yüzde 90-95'i ölümle karşılaşmayacaktır"

Çevreye atılan hayvanların insan ve çevre sağlığına da zararlı olduğunu belirten Veteriner Hekim Bilal Sevinç, "Son zamanlarda büyük hayvan ve kedi, köpek gibi ölü hayvanları çok fazla bir şekilde arazilere ve dere kenarlarına atmaktalar. En azından yaşanırken tedavi edilip ya da bir veteriner hekime gösterilmesi gerekli. Belediyelerinde imha alanları var, onlarla da irtibat haline geçilerek en azından çevre sağlığı ve insan sağlığı adına fayda sağlanabilir. Erken tedavi edilse zaten yüzde 90-95'i ölümle karşılaşmayacaktır. Böylelikle hayvanlar hem sağlığına kavuşacak, hem de çevrede kirlenmeyecek. İnsan sağlığına da bir problem oluşturmayacaktır" diye konuştu.