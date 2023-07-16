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Çerkeş'te narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkeş'te narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada ekipler tarafından belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonların süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

Hisarcık Narkotik Çankırı Güncel Haberler

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