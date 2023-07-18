Çerkeşli Furkan Ilıca Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasına Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden katılan Furkan Ilıca, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Şanlıurfa'da gerçekleştirildi 14-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyosı, son gününde zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. U11'de 34-41-48-57-68-78/88 kilogramda sporcular mücadele ederken, U13'te ise 34-41-48-57-68-78/88 kilogramda sporcular mindere çıktı. Takım klasmanında U11'de İstanbul Avcılar 125 puanla şampiyon olurken, Sakarya Hendek 88 puanla ikinciliği, Bursa BSK ise 70 puanla üçüncülüğü elde etti. Kıran kırana geçen maçta, U13'te takım klasmanında ise Sakarya Hendek 81 puanla şampiyon oldu. 80 puanlı Denizli Saray ikinci, 62 puanlı Trabzon Araklı ise üçüncülük basamağında yer aldı.Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden şampiyonaya katılan Furkan Ilıca da Türkiye 2.si oldu. - ÇANKIRI