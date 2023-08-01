Çerkeş'te Kulakları Kesilip Atılan İnek Gömüldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde telef olan bir inek kulakları kesilip küpeleri alınarak dere kenarına atıldı. Duyarlı vatandaşlar, ineği bulunduğu yerden alarak boş bir araziye gömdü. Vatandaşlar, dere kenarına atılan ineğin ihtimal hastalıkların yayılmasına sebep olabileceğini belirterek tepki gösterdi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde telef olan bir inek kulakları kesilip küpeleri alınarak dere kenarına atıldı. Duyarlı vatandaşlar, ineği bulunduğu yerden alarak boş bir araziye gömdü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Ovacık köyü Gelik Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple telef olan inek kulakları kesilip küpeleri alınarak dere kenarına atıldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından inek bulunduğu yerden alınarak kontrollü bir şekilde boş bir araziye gömüldü.

Vatandaşlar, dere kenarına atılan ineğin ihtimal hastalıkların yayılmasına sebep olabileceğini belirterek tepki gösterdi. - ÇANKIRI