Çerkeş'te çıkan yangında 6 bin saman balyası küle döndü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Türbaşı köyünde meydana gelen yangında 6 bin saman balyası küle döndü. İtfaiye ve kepçe ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında 6 bin saman balyası küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Türbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. isimli vatandaşın bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçede bulunan saman balyalarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 6 bin saman balyası küle dönerken, itfaiye ve kepçe ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - ÇANKIRI