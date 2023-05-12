Gölete düşen çocuk boğularak öldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gölete düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Çerkeş'in Karga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki su göletine düşen 9 yaşındaki Mehmet Aksan, boğuldu. Durumu gören köylüler tarafından küçük çocuğun cansız bedeni göletten çıkartıldı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından Mehmet'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI