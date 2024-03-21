Çankırı'da Ramazan ayında mart karı: İlçe beyaza büründü

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Yağışların normallerin altında seyrettiği Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, ilçede de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağın kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi beklenirken, ekipler ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.