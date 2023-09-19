Çerkeş ilçesinde çocuklara uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi verildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çocukların uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla eğitim düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen 'Narko Rehber' eğitiminde, çocuklara uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çocukların uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla eğitim düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımlarının önüne geçmek adına duyarlılığın geliştirilmesi için yürüttüğü proje çerçevesinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki 80. Yıl Okulu Konferans Salonu'nda eğitim düzenlendi. Kamu personeli, mahalle ve köy muhtarları, özel güvenlik görevlileri, öğrenci ve veliler ile STK temsilcilerinin katıldığı 'Narko Rehber' eğitiminde, çocukların uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. - ÇANKIRI