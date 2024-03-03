Çerkeş'te İntihar Girişimi Son Anda Önlenerek Kurtarıldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4 katlı binanın çatısından atlayan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığı sayesinde kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Çerkeş ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın çatısındaki şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak, intihar etmek isteyen şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sırasında çatıdan atlayan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düştü. Hava yastığının üzerinden alınan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı saniye saniye kamerada

Şahsın 4 katlı binanın çatısından atladığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde şahsın aşağı atladığı görülüyor. Brandanın üzerine düşen şahsa ekipler tarafından müdahale ediliyor. - ÇANKIRI