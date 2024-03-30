CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çerkeş'teki Kazada Hayatını Kaybedenlere Taziye Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı Çerkeş'te meydana gelen kazada yaşamını yitiren yurttaşlar için taziye mesajı yayınladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."