Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Çankırı'nın kuzey kesiminde bulunan ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Çerkeş ilçesinde lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
ÇANKIRI - Çankırı'nın kuzey kesiminde bulunan ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. D100 karayolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.