Çerkeş'te Trafik Bilinci Eğitimi Programı Düzenlendi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayata geçirilen 'Dikkatli Geç Saygıyı Seç Projesi' kapsamında öğrenci ve vatandaşların trafik kuralları hakkında bilgilerini yenilemek amacıyla program düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu önünde yaya geçidinde bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı. Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili, İlçe Emniyet Müdürü, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayata geçirilen "Dikkatli Geç Saygıyı Seç Projesi" kapsamında program düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenci ve vatandaşların trafik kuralları hakkında bilgilerini yenilemek, yolun karşısına geçişlerde duyarlılıkları artırmak amacıyla 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun önünde bulunan yaya geçidinde bilgilendirme ve broşür dağıtımında bulunuldu.
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, vatandaş odaklı çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Ergün Sertkara, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.