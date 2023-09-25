Çerkeş'te Trafik Bilinci Eğitimi Programı Düzenlendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayata geçirilen 'Dikkatli Geç Saygıyı Seç Projesi' kapsamında öğrenci ve vatandaşların trafik kuralları hakkında bilgilerini yenilemek amacıyla program düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu önünde yaya geçidinde bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı. Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili, İlçe Emniyet Müdürü, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.