Safranbolu'da "Karabük'ün Kanında Hayat Var" kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Safranbolu'da "Karabük'ün Kanında Hayat Var" kan bağışı kampanyası düzenlendi

19.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:34
Safranbolu'da

Karabük Valiliği ve Karabük Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde düşen kan bağışı sayılarını artırmak amacıyla "Karabük'ün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası Safranbolu'da devam etti.

Karabük Valiliği ve Karabük Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde düşen kan bağışı sayılarını artırmak amacıyla "Karabük'ün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası Safranbolu'da devam etti.

Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alayı Komutanı Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Savcısı Sefa Alkış, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kan bağışı öncesi açıklamada bulunan Kaymakam Türköz, kampanyaya Safranbolu olarak destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kovid-19 aşısı olması dolayısıyla kan veremediğini belirten Türköz, "Önümüzdeki hafta 125. Jandarma Eğitim Alayı'nda organize edeceğimiz programda biz de kan bağışımızı yapacağız. Bu güzel projeye destek veren tüm kamu kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın da kan bağışına desteklerini bekliyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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