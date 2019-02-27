Putin, Netanyahu'yu Kabul Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.

Başkent Moskova'da gerçekleşen görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin ikili ticaret, ekonomik ve insani işbirliği konularını; özellikle uluslararası ve bölgesel sorunları, Suriye'deki durumu ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne dair meseleleri ele aldıkları belirtildi.

Kaynak: DHA