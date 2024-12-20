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Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ve akıllı biri olduğunu söylemişti. Erdoğan, Trump'ın sözleriyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede "Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımının ardından yurda dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım akıllı biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'a uçakta Trump'ın övgü dolu sözleriyle ilgili ne düşündüğü soruldu.

Trump'ın sözlerinin kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetlediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

"Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar. Türkiye'nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz. Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.

Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

"DOĞRU SÖZE NE DENİR?"

Şam'da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. 'Türk beklenendir' sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye'nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük. Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibarıyla kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız."

Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdehide:

Herkes farkında Dünya Lideri Erdoğan sayesinde Dünyanın korktuğu önümüzde tir tir titrediği bir ülke haline geldik. Sözümüz geçer oldu. Kendini bilmezler yok oldu sıra da İsrailde sadece izleyin ve görün

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Aranız iyiken dolar göndermesini söyle

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Haber Yorumlarımurti ibne:

Turist dalga geçmiş benim kukla diyor bence benim yanlış anladım bronson

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Haber Yorumlarıemre null:

enflasyon dışında Erdoğan gayet başarılı enflasyon fa Erdoğan in suçu değil suclu marketler frsatcilar onlar surekli fiyat artırıyorlar Erdoğan da onlara karşı halkı korumak icin asgari ücrete maaşlara zam yapiyor Bakin kac ay oldu dolar sabit benzine de zam yok fiyatlar hep artiyor hi düşmüyor sorunun Erdoganda değil de firsatcilarda olduğunu surdan anlayabiliriz hadi bu zamanda yapılan evler arabalar maliyetleri yuksek bahanesi ile milyonlara satılıyor peki ekonominin bozulmadan dolarin yukselmeden önceki dönemlerde utetilen araba yapılan evler neden milyona satılıyor cunku o zamanki ucuz maliyetlerle üretilmişti 2015 yılında üretilmiş bir araba ev suan taş çatlasa 100 bin 200 bin olması gerekir cunku o günkü ucuz maliyetli şartlarda üretildi

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Önce över sonra yaptırımlar gelir bu işler böyle istediğini alamazsa abd bu zamana kadar her isteklerini verdin ve halen dostum diyebiliyorsun :)

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