Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız (2)

GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde Kültür Merkezi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Niğde'nin tarım açısından çok önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin sözlerini tutmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, havaalanı, lojistik yükleme merkezi, yüksek hızlı tren, enerji ihtisas alanı, teknoloji üssü vaatlerinin 20 yıldır gerçekleşmediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, 10 bin kişilik yerine 7 bin kişilik stadyum yapıldığını söyleyerek, "Yahu siz önce Niğde'ye doğru dürüst, yakışan bir konferans salonu yapın, bin 500 kişilik salon yapın. Bunların tamamını biliyoruz. Bunların tamamını Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda göreceksiniz, Niğde'ye de neler yapılıyor. Kayseri'ye de Nevşehir'e de neler yapılıyor. Anadolu'nun içini boşalttılar, her şeyi büyük metropollere taşıdılar. Buradaki fakir fukara, üniversiteyi bitiren gencecik pırlanta gibi evlatlarımız büyükşehirlerin varoşlarında iş arıyor. Burada fabrika yapılamaz mı, yapılabilir. Hızlı tren gelemez mi, gelebilir. Burası Mersin'e çok yakın. Eğer güçlü bir demir yolu ağı olursa buradaki fabrikadan oraya ürünleri taşıyabilirsiniz. Dünyanın her tarafına ihracat yapabilirsiniz. Bunların tamamını ama tamamını ve çok daha güzel şeyleri inşallah yapacağız, göreceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle basına kapalı toplantıya katıldı.