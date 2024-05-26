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Irak Başbakanı Filistinli Yaralıları Ziyaret Etti

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlileri başkent Bağdat'taki hastanede ziyaret etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlileri başkent Bağdat'taki hastanede ziyaret etti.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerden oluşan 27 kişilik ilk grup, tedavi olmak üzere çarşamba günü Irak'a getirildi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin başkent Bağdat'taki Tıp Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli yaralıları ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Sudani, ülkesinin Filistin halkının haklı davasından yana gösterdiği kararlı tutumu yineledi. Irak'ın Filistinlerin ikinci ülkesi olduğunu dile getiren Sudani, "Irak'ın bütün hastaneleri ve sağlık tesisleri Filistinli kardeşlerimizin hizmetindedir" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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