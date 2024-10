Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İşgali ve Soykırımı Kınama Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in 1 yıldır süren işgali ve soykırımı kınanarak, "Kalıcı barış, güvenlik ve refah ancak işgalin sona erdirilmesi ve Filistinlilerin egemenliğinin tanınmasıyla sağlanabilir" denildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. İşgalci güç İsrail'in başta Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına ve onların meşru ulusal haklarına karşı başlattığı soykırım savaşının ve zorunlu göçün üzerinden 1 yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, " İsrail, sistematik etnik temizlik politikasını sürdürmekte ve işgal altındaki Filistin topraklarında kitlesel zulümler gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verildi. İsrail saldırılarının her gün daha fazla can kaybı, yaralanma ve yerinden edilmeye yol açtığı ve insani krizi derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in soykırım savaşını durdurmak için geniş bir uluslararası koalisyonu seferber etme çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.

"Yasal çabaları sürdürüyoruz"

"Bakanlık, bir yıldan uzun süredir devam eden İsrail işgali ve İsrail'in terör araçları tarafından uygulanan her türlü soykırım ve zorla yerinden edilmeyi açıkça kınıyor" denilen açıklamada, "Buna karşılık bakanlık, savaşa karşı küresel fikir birliğini somut, eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmek için uluslararası alanda amansız siyasi, diplomatik ve yasal çabalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Bu çabaların, yasadışı işgalci güç İsrail'i başta Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka uymaya zorlamayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve Filistin'in bugün ve geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyan konuşmanın tam olarak desteklendiği kaydedildi.

Acil ateşkes çağrısı

Filistin'in bu kapsamdaki vizyonunun uygulanabilir diplomatik girişimleri teşvik ettiği ve uluslararası topluma yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu yükümlülükler arasında derhal ateşkes sağlanması ve halkımıza uygulanan soykırım savaşının ve kitlesel zorunlu göçün durdurulması da yer almaktadır" denildi. Bakanlığın BM Genel Kurulu'nun işgale 12 ay içinde son verilmesi çağrısının hayata geçirilmesi için her türlü çabayı sarf ettiği ifade edilen açıklamada, "Filistin sorununun çözümü bölge ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için tek yoldur" ifadelerine yer verildi. "Filistinlilerin haklarının göz ardı edilmeye devam edilmesi, sonu gelmeyen bir çatışma döngüsünü körüklemektedir" denilen açıklamada, "Kalıcı barış, güvenlik ve refah ancak işgalin sona erdirilmesi ve Filistinlilerin egemenliğinin tanınmasıyla sağlanabilir ki, bu da tüm ulusların hayati çıkarına olan bir sonuçtur" ifadeleri kullanıldı. Dünyanın artık istikrarsızlığın temel nedenini göz ardı edemeyeceği hatırlatılan açıklamada, "Gerçek barış ancak Filistin halkı için adalet yeniden tesis edildiğinde sağlanacaktır" denildi. - RAMALLAH