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Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
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Haberler
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Trump'ın gümrük tarifelerine karşı tüm ABD mallarına yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayan Çin'e yeni tehdit geldi. ABD Başkanı Trump, Çin'in yüzde 34'lük vergiyi iptal etmemesi durumunda, 9 Nisan'dan itibaren yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi tırmandı. Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta gümrük tariflerini duyurmasının ardından ABD'ye aynı oranda yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayan Çin'e cevap geldi

ABD Başkanı Trump, yüzde 34 vergi getirdiği Çin'i bir kez daha tehdit etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in yüzde 34'lük vergiyi iptal etmemesi durumunda, 9 Nisan'dan itibaren yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını kaydetti.

Trump, şunları söyledi: "Çin uzun vadeli ticaret suistimallerine ek olarak getirdiği yüzde 34'lük artışı yarına kadar geri çekmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri, 9 Nisan itibarıyla Çin'e yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca, Çin'in bizimle görüşme talebi doğrultusunda sürdürülen tüm görüşmeler sona erdirilecektir. Görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakereler derhal başlatılacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıUğur Çolak:

Sarı Öküz kudurdu bir kere. Şu dünyada bir tane akıllı lider kalmadı mı?

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Haber YorumlarıDüsünür:

Sari kafa Abd yi bitirmeye yeminli sanki

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Hadi bakalım. sarı kele %50. yokmu. artıran ABD kurur yapip çekermi tabiki çekmeyecek yokmu artıran

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Haber YorumlarıCengiz Taşkın:

trump köşeye sıkışınca ağlar

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ABD kendi ayağına sikiyorsun tüm ülkeler Türkiye'ye yönelecek Bizim işimize gelir

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Haber Yorumlarıdr.bulentuluer:

Trump iyice dengesizleşti. Yakın yüksek mahkeme emriyle onu görevden alırlar.

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Haber YorumlarıAli Kerem:

bu adam yeminle kırık kendi ülkesini kaosa sürükleycek icraat yaptığindan değil sadece kuru inat

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Cin abd yi vuracak bu kaçınılmaz bir savaş başlıyor

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Haber Yorumlarımetinmert06:

çarşı karışıyor sarı çiyan dünyayı savaşa sürüklüyor

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Turkıyedekı arkadaşlarım benı kıskanıyorlardı çünkü Turkıye de vergıler yüksek dıye Vallah artık bızde aynı takımdayız

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