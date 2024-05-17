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Fatih Erbakan: Belediye başkanlığı ibadet makamıdır

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak gören anlayışla siyaset yapacaklarını belirtti. Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin Viranşehir İlçe Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, milli görüş ruhunu ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak gören anlayışla makam ve rakam için siyaset yapan değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla inşallah yeni bir dönemi başlatıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da partisinin Viranşehir İlçe Başkanlığı açılışına katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, yeni ilçe binasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçimde partisine oy verenlere teşekkür eden Erbakan, teşkilatların gayreti ve fedakarlığıyla bu sonucu elde ettiklerini söyledi.

Milletin yüzünü refahla güldüreceklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Şimdi inşallah sizlerin bu güvenine, bu teveccühüne layık olmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizde, Karaköprü Belediyemizde ve Türkiye genelinde almış olduğumuz 63 belediyede yeniden milli görüş ruhunu, ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini hakim kılacağız ve milletimizin yüzünü yine milli görüşle yine refahla güldüreceğiz inşallah. Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak gören anlayışla makam ve rakam için siyaset yapan değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla inşallah yeni bir dönemi başlatıyoruz."

Daha sonra Hilvan ilçesinde partisinin düzenlediği programda konuşan Erbakan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da 2 Haziran'da yapılacak seçimde partisinin adayı Hanif Düzme için destek istedi.

Milli görüş mirasına layık olmak üzere canla başla çalışacaklarını aktaran Erbakan, "İbadet aşkıyla çalışacağız. Ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. İnşallah adil düzeni öncelikle yerelde başlatacağız." diye konuştu.

Siverek ilçesine de geçen Erbakan, partisinin ilçe başkanlığında bir araya geldiği teşkilata yönelik bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Politika

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