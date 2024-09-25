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Emine Erdoğan, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulundu. Bu önemli uluslararası etkinlikte Türkiye'yi temsil eden Erdoğan, dünya liderlerinin eşleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve geleneksel Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulundu.

Emine Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM 79. Genel Kurulu görüşmelerine 21-25 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı.

Programa, Nijerya Devlet Başkanının eşi Oluremi Tinubu, Kosova Cumhurbaşkanının eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanının eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanının Eşi Filomena Katonivere, Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanının eşi Mirela Becirovic, Yunanistan Başbakanının Eşi Mareva Grabowski Mitsotakis, Arnavutluk Başbakanının eşi Linda Rama ile Esvatini Başbakanının eşi Philile Dlamini, bakanlar, milletvekilleri, genel yayın yönetmenleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

"TÜRK KAHVESİ VE ŞERBET İKRAMINDA BULUNULDU"

Programda konuklarına hitap eden Emine Erdoğan, Türk kadınının el emeği göz nuru eserlerinden oluşan, Osmanlı ve Anadolu çeyizlerinin keşfedileceği özel etkinlik vesilesiyle misafirlerini Türkevi'nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Emine Erdoğan, defile esnasında kıyafetlerle ilgili başkan eşlerine bilgi verdi, nakışların özelliklerini anlattı. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan defileden sonra aile fotoğrafı çekildi. Program kapsamında Türkevi'nin bir katında, Osmanlı ve Anadolu kültürüne ait motiflerle işlenmiş çeyizler, düğün kostümleri, el işi halılar ve Türk kültürünü yansıtan objelerin yer aldığı sergi alanı oluşturuldu. Emine Erdoğan'ın, tek tek karşıladığı devlet başkanı eşlerine geleneksel Türk kahvesi ve şerbet ikramında bulunulduktan sonra sergi alanı gezildi.

Emine Erdoğan, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı

"SANDIKL ARDAKİ HAZİNEMİZ YENİDEN CANLANIYOR"

Emine Erdoğan, çeyizin gelinlik kızlar tarafından nasıl hazırlandığını, ürünlere işledikleri motiflerin her birinin anlamı olduğunu ve el emeği ürünlerin gelecek kuşaklara bırakılmasının kıymetini, birebir ilgilendiği konuklarına anlattı.

Sergi alanında kına gecesinin Türk kültüründeki yerinin önemine değinen Emine Erdoğan, dekorlarla geleneksel Türk hamamı görüntüsü verilen bölümde ise gelin hamamının anlamını aktardı.

Emine Erdoğan, sergi alanında ağaç görüntüsü verilen bölümde, Anadolu'daki Nahıl ağacı kültürüne dair bilgileri konuklarıyla paylaşırken, bazı misafirler bu ağaca dileklerini astı.

Emine Erdoğan New York ziyaretinin ardından "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programında, asırlık hikâyeleri, ilmek ilmek dokunan kültürel mirasımızı paylaştık. Her çeyiz, bir anne yüreğinden kızına uzanan sevgi dolu bir emanet. Her motif, sadece bir süs değil; kadim Anadolu'nun ruhunu, binlerce yıllık bir kültürün inceliğini, sabrını ve gücünü temsil ediyor. Olgunlaşma Enstitülerimiz 1945'ten günümüze, bu mirası, tüm naifliği ve zarafetiyle yaşatmak için çalışıyor. "Türk İğnesinin Mucizesi" projesi ise sandıklardaki hazinemizi yeniden canlandırıyor. İnanıyorum ki bu eşsiz eserler ve enstitülerimiz, dünyanın dört bir yanında ülkemizin sanatla bezenmiş yüzünü küresel bir marka haline getirecektir. Programımıza katılan değerli devlet başkanı eşlerine, uluslararası kuruluşların temsilcilerine, bakanlara ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

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