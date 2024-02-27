Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Manisa mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye ilişkin, "Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler." dedi.

Partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Cumhuriyet'in ilk asrını acısıyla tatlısıyla geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'na yeni bir şevk, heyecan ve güçle girdiklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin sadece son çeyrek asırda verdiği mücadelenin dahi tek başına, gelecek dönemin ne kadar mühim olduğunu göstermeye yeterli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu süreçte, güven ve istikrarın hem demokrasinin hem ekonominin gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettiğini belirten Erdoğan, "Sınırlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden terör eylemleri sebebiyle can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu yaşayarak gördük. Sokakları kaosa sürüklemek, ülkeyi ateşe ve kana bulamak isteyen karanlık mahfillerin huzurumuza kastedişine beraberce şahit olduk." dedi.

Ülkenin esenliğini tehlikeye atmaktan çekinmeyen, milleti umursamayan muhalefet anlayışının ilkesiz, ölçüsüz ve sorumsuz politikalarının, yaşanan sıkıntıların üzerine adeta tuz biber ektiğini söyleyen Erdoğan, "CHP'nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış, Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mayıs seçimlerinde kurulan Altılı Masa'nın gerisindeki silüetleri unutmadık. Daha önce, 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, harbiliğin ve hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. Cumhur İttifakı, AK Parti'siyle Milliyetçi Hareket Parti'siyle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir.

Peki CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız, eski CHP Genel Başkanının, kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştır. Şimdiki CHP Genel Başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin, nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler."

"Seçim gecesi, gözüm Manisa sonuçlarında olacak"

Erdoğan, aday listelerinin belirlenmesine ilişkin tarihin haftalar öncesinden belli olduğunu dile getirerek, "Günü, saati, yeri belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar siyasetten, meseleden, gündemden uzak durdular. Çıkarları dışında, kişisel kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz. Türkiye'nin yönetimi, bu zihniyete emanet edilmez, şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hayalleri, hakları, bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bu muhalefet anlayışının, politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

"Allah göstermesin, bunların ellerine fırsat geçerse, ülkemiz ve milletimiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı sadece konuşur, sadece yalan ve iftira ile kafaları karıştırmaya çalışır, sadece kendi küçük menfaatlerini korumaya bakar." diyen Erdoğan, şehirleri Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturmak konusundaki ısrarlarının sebebinin de aynı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Manisa'da öyle bir ses verin ki ülkemizin her köşesinden duyulsun. Manisa, ecdadın emaneti Manisa, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı, Manisa ile birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları var mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun. Bilirim, Manisa verdiği sözü tutar. Seçim gecesi, gözüm Manisa sonuçlarında olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin karşısına hep eser ve hizmet siyaseti sözüyle çıktıklarını, bugüne kadar da sözlerini hep tuttuklarını ifade etti. Vatan topraklarının her köşesine asırlık ihmalleri telafi edecek yatırımlar yaptıklarını, her kesimden insanı layık olduğu hizmetlerle buluşturduklarını belirten Erdoğan, şehirlerin hiçbirini ihmal etmeden, hepsini eserlerle donattıklarını kaydetti.

"Manisa'ya 191 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık"

Son 21 yılda Manisa'ya 191 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğitimde şehrimize 5 bin 176 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11 bin 240 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. UEFA standartlarında iki stadyumun da aralarında olduğu 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 558 yataklı Şehir Hastanesi ile birlikte toplamda 2 bin 415 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete sunduk. Yatak kapasitesi 400 olan Salihli Devlet Hastanesi dahil 5 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Proje aşamasındaki 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Saruhanlı Devlet Hastanesiyle birlikte çok sayıda sağlık tesisimizi şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz."

TOKİ vasıtasıyla 8 bin 783 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 3 bin 217 konutun yapımının ise devam ettiğini açıklayan Erdoğan, kentsel dönüşümde riskli yapı olarak belirlenen 12 bin 111 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, şehir sınırları içerisindeki atık su arıtma tesisini 5'den 19'a çıkardıklarını dile getirerek, belediye nüfusunun yüzde 93'üne hizmet verdiklerini kaydetti.

Manisa'da ulaştırmada 81 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kısmı Manisa il sınırlarından geçen İstanbul-İzmir Otoyolu ve Sabuncubeli Tüneli ile şehirler arası ulaşımı kolaylaştırdık. Manisa'nın çeşitli yerlerinde inşası süren yol çalışmalarını önümüzdeki yıllarda peyderpey hizmete açacağız. Bandırma-Balıkesir-Manisa demir yolu hattını modernize ettik, ilimizdeki tüm demir yolu hattını yeniledik, Akhisar'a yeni bir gar binası yaptık. Manisa-Uşak-Afyonkarahisar arasındaki 415 kilometrelik mevcut hattı da elektrikli ve sinyalli hale getirmeyi planlıyoruz. Ankara-Afyon-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla Manisa, İstanbul, Ankara, Konya, Sivas ve yapımı süren diğer tüm hızlı tren hatlarıyla entegre olacak."

"Hizmetler artarak yoluna devam edecek"

Erdoğan, son 21 yılda Manisa'ya 33 baraj, 1 içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 77 dere ıslahı projesi, 11 gölet, 14 yer altı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını söyledi.

Kapasitesi 448 milyon metreküp olan Akhisar Gördes Barajı'nın yapımını bitirerek 150 bin dönüm arazinin sulanabilmesine imkan sağladıklarına vurgu yapan Erdoğan, "İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 240 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Halen inşası süren 7 baraj, 2 depolama tesisi ve 9 sulama tesisi daha var. Manisalı çiftçilerimizi 28 milyar lira tutarında tarımsal hibeyle ve yatırımla destekledik." diye konuştu.

Sanayi ve teknolojide ise 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 32 AR-GE merkezi ve 6 tasarım merkezi kurduklarını, Soma Organize Sanayi Bölgesinin inşasına da başladıklarını belirten Erdoğan, istihdamı desteklemek için Manisa'daki işverenlere yaklaşık 9 milyar lira tutarında prim teşviki verdiklerini söyledi.

Erdoğan, enerjide 254 bin abonesi olan Manisa'ya ve ilçelerine doğal gaz arzını sağladıklarını, Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğal gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Manisa'ya yapılan yatırımları katlayarak artıracaklarını bildiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz, hükümet zaten Cumhur İttifakı'nda, bizde. Burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak, herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek, buradaki hizmetler artarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Manisa'nın il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

Miting alanına "Manisa'nın göz bebeği, ak kadınların yareni, ilçeleri, köyleri 'Reis' diyor dilleri", "Bu filmin sonu yok", "Şehzadeler diyarı, Yunus Emre divanı, sancağın altında yürüyoruz, Türkiye Yüzyılı'nın başkanı", "Ömrün de davamız gibi uzun olsun reis" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Manisa Valiliğini ziyaret ederek Vali Enver Ünlü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

(Bitti)