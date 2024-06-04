Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanlarımız için Kurban Bayramı tatili 9 gün

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı, 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, uçak kazasında şehit olan pilotlara başsağlığı dileyerek, "Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin" dedi.

'18 KEZ SANDIKTA MİLLETE HESAP VERDİK'

14- 28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturdukları kabinelerinin görevdeki birinci yılını dün itibarıyla tamamladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Öncelikle Rabbimize, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz necip milletimize ve Türkiye'ye hizmet etme imkanını bizlere bahşettiği için hamd ediyoruz. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Kabine üyeleri olarak hep birlikte aziz milletimizin teveccühüne mazhar olabilmenin gayretindeyiz. Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 22 yıla yaklaşan iktidarlarımız döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Her yıl bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. Bunların dışında 81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda ve mitinglerde doğrudan milletimize hesap verdik. Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini, neye, ne kadar harcandığını ayrıntılarıyla insanımıza anlattık. Vatandaşa hesap veren, şeffaf, etkin ve güven duyulan bir yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız" diye konuştu.

'EMEKÇİNİN OLDUĞU KADAR İŞVERENİN DE HÜKÜMETİYİZ'

Erdoğan, kendilerinin 85 milyonun tamamının hükümeti olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Köylünün olduğu kadar şehirlinin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınların, yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Vatandaşımız, ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa, biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz. 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karşına, 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaşıyor ve aşkla hizmet ediyoruz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümetlerimizin ismini, milletimizin gönlüyle birlikte büyük bir başarı hikayesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız, işte budur. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır; milletimiz de yaptıklarımızı, yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan da zaten milletimizin takdiridir, duası ve kararıdır. Allah ömür verdikçe 'bugün hak için, halk için ve Türkiye için ne yaptık' sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız."

'SON BİR YILDA TOPLAM 2 BİN 294 HAKİM VE SAVCI ATAMASI YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 11 ilimizde toplam 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladık. İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık; inşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp kurumu binası sayısı ise 5'tir. Bu dönemde toplam 11 bin 307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hakim- savcı adayı 1498 oldu. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur. Yargılamanın hızlandırılması için ilk derecede 168 adli, 9 idari olmak üzere toplam 177 mahkemenin yanı sıra; istinaf kanun yolu incelemelerinin daha hızlı sonuçlanması için 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmış ve 1 milyon 708 bin SEGBİS görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Kurulumu yapılan elektronik duruşma sistem sayısı ise 340'tır. İhdas edilen 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi" dedi.

'BİR YILDA 1 MİLYON 340 BİNE YAKIN UYUŞMAZLIK ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU'

Bu dönemde 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attıklarını anlatan Erdoğan, "9'uncu Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, toplumumuzdan gelen bazı şikayetlerin önüne geçecek adımları atmaya devam edeceğiz. Reform irademizin somut sembolü olacak bazı hazırlıkların içindeyiz. 'Yeni Yargı Reformu Stratejisi' ve 'İnsan Hakları Eylem Planı'yla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. 'Mülkün temeli olan adaletin' etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

'LGBT DAYATMASI, TOPLUMU YOZLAŞTIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladıkları günlerden geçtiklerini belirterek, "Aile müessesesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor, en ağır saldırılarına maruz kalıyor. Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları, insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü. Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye, bireyselleşmeden değişen algılara kadar çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri, bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir. Biliyorsunuz uzun bir süredir, muhalefetten gelen eleştirilere rağmen, aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyorduk. Son veriler, bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi.

'1,7 MİLYON KİŞİYE PSİKO- SOSYAL DESTEK VERDİK'

Son bir yılda aile kurumunu güçlendirecek, tehditler karşısında dirençli hale getirecek pek çok çalışma yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "'Ailemiz, İstikbalimiz' temasıyla 8'inci Aile Şurası'nı düzenledik. Evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki illerimizde başlattık. Bugüne kadar 9 bin 617 başvuru oldu; başvurusu kabul edilenlere ödemeleri peyderpey gerçekleştiriliyor. İlk kez hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını hayata geçirdik. Aile Enstitüsü'nün kuruluş hazırlıklarına başladık. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısına ülkemizde ev sahipliği yaptık. Dünyada bir başka örneği bulunmayan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ni hizmete açtık. 145 bin 727 metrekareyi bulan inşaat alanıyla sosyal hizmet şehrimiz; 928 yatak kapasitesi, idari binaları, polikliniği, ibadethaneleri, rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleriyle örnek bir eser oldu. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi' ve 'Eylem Planını' hayata geçirdik. 2023 yılı OECD değerlendirmesinde Türkiye, OECD genelinde kadın- erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi uygulayan 23 ülke arasında yer aldı. 'Şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'ni çıkardık. Savaş mağduru Filistinli kadın ve çocuklara sosyal yardım ve psiko- sosyal destek hizmeti sağlıyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımız dahil 1,7 milyon kişiye psiko- sosyal destek verdik. Evde bakım yardımı kapsamında 36 milyar 360 milyon lira ödeme yaptık. 171 bin 915 çocuğu ailesinin yanında destekledik. Son 1 yılda 1033 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirerek, çocuk sayısını 10 bin 213'e çıkardık. Ayrıca 1345 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın; devlet korumasında yetişmiş 2 bin 990 gencimizin, 2 bin 114 engelli kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik. 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' vizyonuyla bu alandaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz" diye konuştu.

'EMEKLİLERİN KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ 10- 14 HAZİRAN ARASINDA YATIRIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını anlatarak, şöyle dedi:

"Dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkesiyiz. Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkemize bugüne kadar sadakatle bağlı kaldık. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49; 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını, söz verdiğimiz üzere, Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin oransal zam dışında; 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik. Ortak Paylaşım Platformu ve Çalışma Meclisini; sendikalarımızla, işverenlerimizle ve çalışma hayatının tüm temsilcileriyle gerçekleştirdik."

'İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANIMIZI YÜZDE 54,2'YE YÜKSELTTİK'

İşgücü piyasasına yönelik aldıkları tedbirler ve faaliyetleri neticesinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını belirten Erdoğan, "İstihdam sayımızı 32,6 milyon kişiye, istihdam oranımızı yüzde 49,5'e, işgücüne katılım oranımızı ise yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,6'yla son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32,5'e, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın istihdamını desteklemeye yönelik 'İş Pozitif' programıyla 250 binden fazla kadını istihdama kazandırdık. Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviki 2025 yılı sonuna kadar uzattık. Bu teşvik sayesinde yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar lira destek oluyoruz. Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 2024 yılında bu sayı 570 bini geçmiş durumdadır. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerdeki işveren ve sigortalılarımızın SGK'ya olan borçlarının ödenmesi, 28 Şubat 2025 yılına kadar ertelendi. 2023 Aralık ayında genel sağlık sigortası prim borcu bulunan 1 milyon 879 bin vatandaşımızın yaklaşık 1,8 milyar liralık borcu silindi. İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. 2024 Mart ayı itibarıyla işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 128 adedi kanser ilacı olmak üzere toplam 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Böylelikle 858'i kanser olmak üzere Geri Ödeme Listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı. Sağlık raporu olan hastalarımızın hastanelerde sıra alıp beklemeksizin, aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı.

'ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'YA 'ŞEHİR MEYDANI' PROJESİ YAPIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği alanında çok yönlü bir mücadelenin içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bu alanda; birinci gündemi deprem bölgesi ve afetlere hazırlıktır. 6 Şubat 2023 tarihinde millet olarak hem kendi tarihimizin, hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Asrın felaketi olan depremlerde 680 bini konut, 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Yıkılan binaların altında kalan 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden ve inşallah şehit olduklarına inandığımız tüm kardeşlerimize bugün bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat'tan beri, tıpkı önceki kabinemiz gibi, yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. 2024 yılının bütçesinde, deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Geçtiğimiz yıl da aşağı- yukarı aynı tutarda bir harcama yaptık. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yaptığımız ödemelerin tutarı 126 milyar lirayı aşıyor. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece- gündüz çalışıyoruz. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının ihale sürecini tamamlayarak inşasına başladık. 4 bin 333 köyde, 50 bini çelikten, toplamda 100 bin köy evi inşa ediyoruz. Ayrıca inşası biten konutlarımızın hak sahipliğini belirliyoruz. Şubat ve mart aylarında 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip, vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı tabii ki bir başlangıç. İnşallah her ay 10- 15 bin konut bitirerek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılının son aylarına doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi, konutları ve iş yerleri yanında; caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Özellikle depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya 'Şehir Meydanı' projesi yapıyoruz. İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz. Afetzedelerimizin talepleri doğrultusunda Yerinde Dönüşüm Projesini devreye aldık. Projede konutlar ile köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağlıyoruz. Projeye başvuruların sayısı 256 bine ulaştı, 28 binden fazla vatandaşımız işlemlere başladı" dedi.

'İSTANBUL'DA 600 BİNİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdıklarını ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nı kurduklarını söyleyen Erdoğan, "İstanbul'un depreme hazırlanması için hayata geçirdiğimiz Yarısı Bizden Kampanyasıyla hak sahiplerine 1,5 milyon lira destek veriyoruz. 1 milyon vatandaşımızın başvurduğu proje kapsamında şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı. Biliyorsunuz, 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un karşı karşıya olduğu riskleri konuşmalarımızda her fırsatta gündeme getirmiştik. İstanbul'da bulunan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina, kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. Şunu bir defa kabullenmemiz lazım; İstanbul, bu konuda adım atmakta geciktikçe, riskler daha da artacaktır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek, hangi parti olursa olsun, sorumluluk makamındaki herkes için milli bir görevdir. Ancak bu meselenin halen yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini bekliyoruz. İzmir'in depreme hazırlanması kapsamında Dünya Bankası iş birliğiyle Dirençli Şehirler Projesi'ni başlattık. İzmir dahil 5 şehrimizde hak sahiplerine 180 ay vade ve yüzde 0,69 gibi çok düşük maliyetle 2,5 milyon liralık finansman sunuyoruz. Küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık ile 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı, 2023'te yüzde 35'e çıkardık. 2024'te hedefimiz; yüzde 60'dır" diye konuştu.

'20 KOYU KORUMA ALTINA ALIYORUZ'

Göcek Mapa- Şamandıra Projesi ile 805 kilometrekarelik alanındaki 20 koyu yaklaşık 700 mapa- şamandıra ile koruma altına aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızın denize ulaşmasına engel olan hukuk dışı yapıları yıkıyoruz. 'Türkiye- Deniz' projesiyle halkımızın denizlere erişimini kolaylaştırarak, deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Ayrıca deniz varlığımızı korumak ve kirliliği önlemek için kapsamlı tedbirler alacağız" diye konuştu.

'YILSONUNDA İNŞALLAH GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, enerji alanında son yıllarda tarih yazdıkları bir başka alan olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ekonomimizin istifadesine sunma noktasında büyük mesafe aldık. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filyos'ta günlük doğal gaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. 2 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını artık buradan karşılayabiliyoruz. Karadeniz gazının sevincini milletimizle paylaşmak için başlattığımız 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz desteğimizi bir yıl boyunca devam ettirdik. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiç ücret almamış, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Böylece insanımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşifler için Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyularında sondaj çalışmasına başladı. Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yılsonunda inşallah günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerlerinde arama- tarama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgemizin üzerinden terörün karanlık ve kanlı gölgesi kalktıkça, Allah'ın izniyle çok daha güzel neticeler alacağız. Türkiye, on yıllar boyunca hain terör saldırıları sebebiyle kullanamadığı kaynaklarından istifade etmeye, faydalanmaya başlamıştır" dedi.

'20 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Terörle mücadeleleri çok boyutlu bir şekilde, hukuk içinde, sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, "Terör, bölgede zemin kaybettikçe sadece ekonomimiz büyümeyecek; aynı zamanda demokrasimiz de serpilecek, güçlenecek. Yeraltı zenginliklerimizin ekonomimize kazandırılması yanında, en temiz enerji olan nükleer konusunda da yoğun çaba harcıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı; reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı. Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024- 2030 yılları arasında uygulanacak İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planını devreye aldık. Eylem planı ile 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. Ayrıca 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacak, kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BOTAŞ, BULGARİSTAN, MACARİSTAN VE ROMANYA'YA GAZ İHRACINA BAŞLADI'

Körfez Bölgesi başta olmak üzere pek çok ülkeyle enerji ve madencilik işbirliklerini imzaladıkları yeni anlaşmalarla güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Cezayir, İran, Irak, Japonya, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti'yle bu kapsamda işbirlikleri tesis ettik. Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefimiz doğrultusunda büyük bir atılım içindeyiz. BOTAŞ; Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz ihracına başladı. Böylelikle ilk kez sınır komşumuz olmayan iki Avrupa ülkesine doğal gaz ihraç ediyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumuna, Eti Maden'e, Türkiye Petrollerine aldığımız 2 bin 370 personelle bu kurumlarımızın insan kaynağını güçlendirdik. Ayrıca Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Hattı'nın temeli atıldı. Hattın tamamlanması ile Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık doğal gaz ihtiyacının tamamı artık Türkiye üzerinden karşılanacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİMİZİN TANITIMINI YAPACAĞIZ'

Erdoğan, bugün ancak 5 bakanlığın son bir yıldaki karnesini ortaya koyabildiklerini kaydederek, "Cuma günü Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin tanıtımını yapacağız. Eğitime dair çalışmalarımızı bu vesileyle detaylıca açıklayacağız. Cumartesi günü de Türkiye İhracatçılar Meclisinin 31'inci Olağan Genel Kuruluna iştirak edeceğiz. Orada da dış ticaret rakamları dahil, ekonomiyle ilgili son bir yılda neler yaptığımızı kamuoyumuzun ve iş dünyamızın bilgisine sunacağız. Dün açıklanan enflasyon ve dış ticaret rakamlarıyla ilgili de kapsamlı bir değerlendirmeyi inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'NET REZERVLERDEKİ ARTIŞ SON 1 YILDA 67 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye'nin Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'yla belirlediği hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemekte olduğunu anlatan Erdoğan, "İşte son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. Swap hariç net rezervlerdeki artış son 1 yılda 67 milyar dolara ulaştı. Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. Bunun sabır, irade ve şüphesiz kararlılık gerektiren bir süreç olduğunun çok iyi farkındayız. Hükümet olarak, hedeflerimize ulaşacağımızdan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Milletimizden de ekonomi programımızı sahiplenmeye ve desteklemeye devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki günlerde farklı toplantılarda son 1 yıldaki icraatlarımızı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak için yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan koşturacağız" dedi.

'8- 15 TEMMUZ ARASINDA UYDUMUZU YÖRÜNGESİNE GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ'

Bugün, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yolculuğunun başlayacağını hatırlatan Erdoğan, "TÜRKSAT-6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte ANTONOV kargo uçağıyla Space X'in Uzay Üssü'ne gidecek. 8- 15 Temmuz tarihleri arasında da uydumuzu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. TÜRKSAT-6A'nın devreye girmesiyle birlikte uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. TÜRKSAT-6A'nın üretimi ile ülkemiz haberleşme uydusu üreten ilk 10 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu. Uydumuzun tasarımı ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

BAYRAM TATİLİ

Bayram tatiliyle ilgili kararı tüm vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz için İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.