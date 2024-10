Cevdet Yılmaz: Gazze'de yaşananlar bize şunu gösteriyor ki kendi ayaklarımız üzerinde durmak durumundayız

Ömer HASAR / İSTANBUL, , HALİÇ Kongre Merkezi'nde, Türkiye İnovasyon Haftası (TIW) 2024 İNOVALİG ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, " Gazze'de yaşanan hadiseler bize şunu açık ve net gösteriyor. Kendi ayaklarımız üzerinde çok güçlü bir şekilde durmak durumundayız. Çelik Kubbe projemizden, diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Türkiye İnovasyon Haftası (Türkiye Innovation Week) 2024, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Ekim'de başlamıştı. Etkinliklerin 3'üncü ve son gününde İNOVALİG Ödülleri sahiplerini buldu. İNOVALİG Büyük Ölçekli kategoride şampiyonluk ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından takdim edilirken, diğer ödüller, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından sahiplerini buldu. Ödül töreninde, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve bakanlara eşlik etti.

'BUGÜNE KADAR 124 FARKLI FİRMAYA ÖDÜL VERMİŞ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rakamlara baktığımızda nereden nereye geldiğimizi görebiliyoruz. Biliyorsunuz İnovaLİG 2014 yılında 460 başvuruyla başlamıştı. Her sene bir önceki yıldan daha fazla teveccüh oldu. Geçen yıl ilk kez 2 bin sınırının aşılmasının sevinicini yaşadık. Bu yıl ise 67 farklı ilden 2 bin 302 firma başvuru yapmış durumda. Firmalarımızda, inovasyon ve inovasyona dayalı ihracat bilinci, her yıl bir önceki yıla kıyasla daha fazla yaygınlaşıyor. Mesela geçen senenin İnovasyon Şampiyonu 30 firmamız, 2023 yılında toplamda 6,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Birazdan ödüllerini takdim edeceklerimizle birlikte bugüne kadar 124 farklı firmaya ödül vermiş olacağız. İnşallah gelecek yıl 2 bin 500 başvuruyu geçeceğimize inanıyorum. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Türk ekonomisinin 'akıncıları' olarak gördüğümüz ihracatçılarımızı her zaman destekledik ve sıkıntılarında yanlarında olduk" şeklinde konuştu.

'KİŞİ BAŞI GELİR OLARAK 15 BİN DOLARI AŞACAĞIZ'

Milli gelirin son 22 yılda 5 katına çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Sizlerin alın teri olan Türk malı damgalı ürünlerin dünyanın dört bir ucuna taşımak için sizlerle omuz omuza çalıştık, beraberce ter döktük. Zorluklarla karşılaşsak da önümüze engeller çıksa da, bunları aşmak için sabır, azimle, sarsılmaz bir inançla hep birlikte mücadele ettik. İhracatımızı nasıl daha fazla arttırabiliriz sorusunun peşinde tam yirmi iki yıldır kıta kıta, ülke ülke sizlerle beraber dolaştık. Son 22 yılda dolar bazında milli gelirimiz yaklaşık beşe katlandı. Kişi başına gelir 3 bin 600 dolardan, geçen sene 13 bin 243 dolara çıktı. Bu yıl milli gelir olarak 1,3 triyon doları, kişi başı gelir olarak 15 bin doları aşacağız. Türk ekonomisi, yıllar içerisinde hedeflerine tek tek ulaşırken, Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki görünümü ve algısı da olumlu yönde değişti. Son 22 yılda ihracatımız 36 milyar dolardan aldık; Eylül itibarıyla yıllık 262 milyar dolara ulaştı" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKA GÜVEN ÇOK ÇOK ZAYIFLAMIŞ DURUMDA'

Yılmaz, Gazze'de yaşananlara değinerek, "Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Uluslararası kurumlara güven, çok çok zayıflamış durumda. Uluslararası hukuka güven, ahlaki değerlere güven çok çok zayıflamış durumda. Birçok kavramın içi boşalmış durumda. Gazze'de yaşanan hadiseler bize şunu açık ve net gösteriyor. Kendi ayaklarımız üzerinde çok güçlü bir şekilde durmak durumundayız. Başkalarının merhametine, başkalarının güzel söylemlerine aldanarak yolumuza devam edemeyiz. Bu kapsamda meclisimize de bir paket teklif edilmiş durumda. Savunma Sanayi fonuna destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son paketle ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayiyi güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik Kubbe projemizden, diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZ 9,7 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE HIZLI BİR GERİLEME KAYDETTİ'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 22 yılda mal ve hizmetler ihracatının 7,5 kat arttığını belirterek, "Hedefimiz ülkemizi hem bölgesel hem de küresel çapta pek çok startuplara, unicornlara, hatta decacornlara ev sahipliği yapan ilerici, ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bakanlığımız olarak bu bilinçle ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini arttıracak çalışmaları uygulamaya koymaktayız. Malumları olduğu üzere son 22 yılda mal ve hizmetler ihracatımızı 7,5 katı arttırmış bulunuyoruz. Eylül ayı itibariyle de son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 261,6 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da yıllık 111 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Ağustos itibariyle açıklanan, ödemeler dengesi ve cari işlemler rakamlarına baktığımızda ilk 8 ay itibariyle cari işlemler açığımız 9,7 milyar dolar seviyesine hızlı bir gerileme kaydetti. Ağustos ayında da 61 ayın en yüksek aylık cari işlemden fazlası olan 4,3 milyar dolarlık cari işlemler fazlası verdik. Böylece son 3 ayda üst üste işlemler fazlası vermeyi başarmış bulunuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLK 10 İNOVATİF ÜLKE ARASINDA YER ALMALIDIR'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Bizim varmak istediğimiz hedefler, aşmak istediğimiz ufuklar var. ve bu yüzden 150 bin ihracatçımızla diyoruz ki; Türkiye, ilk 10 inovatif ülke arasında yer almalıdır. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almalıdır. Türkiye, ilk 10 ihracatçı ülke arasında yer almalıdır. Her başarıda bu büyük hedeflere bir adım daha yaklaşıyoruz. Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, küresel inovasyon liginde adım adım yükseliyor. 12 yıl önce 74'üncüyken, bu yıl 37. sıraya çıktık. Bugün bu inovasyon yolculuğunun tam ortasındayız. Genç beyinlerimizle inovasyon geliştiriyor; Milli teknoloji hamlesiyle her alanda yeniliklere imza atıyoruz. Bu gelişimi, rakamlarda da net bir şekilde görüyoruz. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 10 yılda 2 katına çıkarttık. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara yaklaştık. Tüm bu başarılara rağmen, hala kat edecek yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türkiye İnovasyon Haftası'na büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.