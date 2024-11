BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığınca CHP'li Esenyurt ve Ovacık belediyelerine yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Hadi terör örgütünün partisi yapıyor, CHP bunları nasıl belediye başkan adayı yapıyor. Bu döneme kadar hiçbir CHP belediye başkanı terör örgütü iltisağından dolayı görevden alınıp, kayyum atanmamıştır. Bu dönemde CHP belediye başkanları işin içine girdi." dedi.

Destici, Sivas Belediye Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin, yerel yönetimlerin önceliğinin halka hizmet olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldır terör belasıyla mücadele ettiğini vurgulayan Destici, özellikle 2015 yılından bu yana terörün tüm unsurlarına karşı mücadele verildiğini ve büyük başarı kazanıldığını belirtti.

Bu başarıda kahraman güvenlik güçlerinin yanı sıra yerli İHA ve SİHA'ların katkısının önemli olduğuna dikkati çeken Destici, bu başarıdan rahatsızlık duyanların da olduğunu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Bazı belediye başkanları, işte PKK'nın sözde milletvekilleri, meclistekiler hepsi bunlardan şikayet ediyorlar. Barış ve demokrasi varken silaha, tanka, uçağa, İHA'ya, SİHA'ya ne gerek varmış? Tamam da kardeşim Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de yaşananları görmüyor musunuz? Bugün Batı ülkeleri bile kendilerini güvende hissetmiyorlar. Daha düne kadar güvenli olarak görülen ülkeler bile bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kendilerini güvende hissetmiyorlar. Biz öyle bir coğrafyadayız ki bizim her an savaşa hazır olmamız lazım. Evet sulhu istiyoruz, barıştan yanayız ama bulunduğumuz coğrafya bizim her an savaşa hazır halde olmamızı zorunlu kılıyor. Yoksa kimse bizim gözümüzün yaşına bakmaz, biz bunu geçmişte yaşadık. Onun için bizim hazır olmamız lazım."

Türkiye için sadece İsrail'in tehlike olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yunanistan'ın ve Rusya'nın yeri geldiğinde bir tehdit unsuru oluşturduğunu savunan Destici, savunma sanayisine yapılan yatırımların çok değerli olduğunu, bunun artırılarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Türkiye'nin mutlaka nükleer güce sahip olması gerektiğini belirterek, "Bakın bugün Rusya'ya, Pakistan'a saldıramıyorlarsa topyekun yegane sebebi nükleer silaha sahip olmasıdır. Onun için efendim barışçı tüzüğe, savaş uçağına değil, mutlaka ama mutlaka en kısa yoldan, en kısa zamanda nükleer silaha da Türkiye sahip olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

"DEM Parti açıktan terörü destekliyor"

Ağızlarından "demokrasi" kelimesini düşürmeyenlerin, terör örgütünü desteklediklerini ileri süren Destici, şunları kaydetti:

"DEM Parti diye bir parti var, ismi durmadan değişiyor. Biri kapanıyor, biri açılıyor, kapanmadan bir başkası açılıyor ve açıktan terörü destekliyor, terör örgütünü destekliyor. Kandil'e sırtını yasladığını söylüyor, İmralı canisine özgürlük diyor, Selahattin Demirtaş için özgürlük diyor. Yani ne kadar terörist ve terörist başı varsa bunları savunuyor, açıktan da bunları dile getiriyor. Şimdi devlet tabii ki bunlarla mücadele ediyor. Yerel yönetimlerde de mücadele etmek zorunda. Bazı belediyelere kayyum atanıyor, DEM'liler bizim muhatabımız değil çünkü onlar terör örgütünün bir parçası. Ha Kandil'dekiler ha DEM partisindekiler fark etmiyor, bunların hepsi aynı. Kimi orada görevlendirilmiş, kimi burada görevlendirilmiş. Ama ben sözlerimi Cumhuriyet Halk Partisine söylüyorum ve onun gibi düşünen diğer siyasi partilere söylüyorum. Bu kayyumlara karşı çıkan, işte bu yasanın değiştirilmesi için meclise teklif verenlere söylüyorum. 695 teröristle, görüşme sayısı daha fazla, görüşen bir sözde belediye başkanını İçişleri Bakanlığı görevden almayacak da ne yapacak, müsaade mi edecek? Tunceli ve Ovacık'ın sözde belediye başkanları 6'şar yıl terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış. Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza alan birisini İçişleri Bakanlığı anayasanın verdiği yetkiye rağmen görevden almazsa o zaman aslında suç işlemiş olur. Bunları görevden almayacak da ne yapacak? Terör örgütü üyeliği mahkeme kararıyla tescillenmiş birisinin belediye başkanlığı koltuğunda oturmasına, PKK'ya, terör örgütüne hizmet etmesine müsaade mi edecek, göz mü yumacak."

"Terör estirenler kendileri, polis görevini yapıyor"

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Destici, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı ve o çok konuşan Grup Başkanvekiline söylüyorum. DEM Partisi'nin sözcüsü ne diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yani biz Türklere söylüyor, 'Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettiyse, bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar' diyor. Sayın Özgür Özel, Sayın Başarır, 1938'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında kim var. Mustafa Kemal Atatürk yok mu? Ondan sonra sizin ikinci genel başkanınız İnönü yok mu? Hadi cevap verin, her lafa cevap yetiştiriyorsunuz, hadi çıkın buna cevap verin. Buna cevap vermek önce 'biz Atatürk'ün partisiyiz' diyenlere düşmüyor mu? Devam ediyorlar, durmuyorlar, ne diyorlar. Yine eş genel başkanları 'Orta Doğu barışı diyorsunuz' diyorlar. 'Tunceli halkına İsrail'in Filistin'e yaptığının aynısını yapıyorsunuz' diyor. Böyle bir iftira atıyor. 'Sokakta polisler terör estiriyor' diyor, halbuki terör estirenler kendileri. Polis görevini yapıyor, asayişi sağlamaya çalışıyor. İçişleri Bakanı kanunsuz bir şey mi yapmış, anayasaya, yasaya aykırı bir şey mi yapmış. Anayasanın ve yasaların amir hükmünü uyguluyor."

Mustafa Destici, terörden yargılananların belediye başkanlığına ve milletvekilliğine aday olmasıyla ilgili yasa değişikliği getirilmesi gerektiğini belirtti.

"CHP amblemi de olsa terör örgütü üyesi olanlar aday yapıldı"

CHP'li belediyelere yapılan görevlendirmeye de değinen Destici, "Hadi terör örgütünün partisi yapıyor, CHP bunları nasıl belediye başkan adayı yapıyor. Bu döneme kadar hiçbir CHP belediye başkanı terör örgütü iltisağından dolayı görevden alınıp, kayyum atanmamıştır. Bu dönemde CHP belediye başkanları işin içine girdi. Neden? Çünkü kent uzlaşısı adı altında PKK'nın, terör örgütünün partisiyle işbirliği yaptılar. CHP amblemi de olsa terör örgütü üyesi olanlar aday yapıldı. Esenyurt ve Ovacık örneğinde olduğu gibi bunları çok açık ve net olarak görüyoruz." dedi.

En düşük emekli maaşının 17 bin 500 lira olması gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücrete en az gerçekleşecek enflasyon oranında artış yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamlarında ziyaret etti.