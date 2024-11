Bakan Uraloğlu: "İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz"

İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösterdiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, sesi olmayı sürdüreceklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı'nı bu güzel ülkenin yıldızını hep birlikte parlatacağımızı belirten Bakan Uraloğlu, "En geç 2026 yılında Bursa'ya hızlı treni getireceğiz. Emek-YHT Gar-Bursa Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosunda da saatte 80 kilometre işletme hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

AK Parti İznik Olağan İlçe kongresine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "AK Parti olarak 22 yıl boyunca daha önce hiç verilmeyen hizmetlerle vatandaşımızı buluştururken, Türkiye'ye görülmemiş eserler kazandırdık. Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geleceği için çalışmayı sürdürecek, milletimize hizmetkar olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya hep beraber devam edeceğiz. Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın, İsrail hukuk tanımazlığının, zalimliğinin hesabını er ya da geç tüm dünyaya verecektir. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Herkesin kalbindeki vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Siyaset bir gönül ve dava işidir. Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını sizler dalgalandırıyorsunuz. Milletin sözünü her sözün üstünde gören, 'yeter artık söz milletin' diyen AK Parti hareketine destek verdiniz. Biliyorum, siyaset özveri isteyen meşakkatli bir yoldur. Çünkü partinizin, politikalarını, icraatlarını, köy köy, mahalle mahalle gezerek yüz yüze, bire bir anlatmaya devam etmek zorundayız. Hamdolsun Türkiye'de huzur ve istikrar hepimizin eseridir. Milletimizin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetler hepimizin eseridir. Yolu olmayan yerlere yol ulaşmışsa, yine hepimizin eseridir. Bölünmüş yollar, havalimanları, limanlar yaptık. Türkiye'yi Yüksek Hızlı Trenle tanıştırdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı kendimiz üretip, uzaya başarıyla fırlattık. Marmaray, Avrasya tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeleri hayal olmaktan çıkarıp, gerçeğe dönüştürdüysek bunların hepsini sizlerin azmiyle, özverisiyle ve çabalarıyla gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra Türkiye Yüzyılını bu güzel ülkenin yıldızını hep birlikte parlatacağız" dedi.

Bursa'ya 2002 yılından bu yana ulaşım ve iletişim altyapısı için 230 milyar lira harcadıklarını belirten Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. Bugün itibari ile de 20 milyar lira proje bedeliyle 23 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Eylül ayı içerisinde İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak 7,3 kilometre uzunluğundaki İznik Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdik. Transit trafiği şehir dışına aldık. Böylece İznik şehir merkezinde hem şehir içi hem de transit trafiğe hizmet veren mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu rahatlattık. Daha önce şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilebilen İznik şehir geçişini çevre yolumuz ile sadece 4 dakikaya düşürdük" dedi.

Bursa, sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Uraloğlu, "Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modelleriyle birlikte geliştiriyoruz. Ankara-Bursa hızlı tren hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı inşa ediyoruz. Hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. En geç 2026 yılında Bursa'ya hızlı treni getireceğiz. Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Bursa Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosunda da saatte 80 kilometre işletme hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın havayolu ulaşımına dair yeni hatlar var. 3 tane yeni hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız. Sefer sayılarını arttırmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İznikli Gazeteci Şenol Poyraz'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. - BURSA