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Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz, ABD'de CMS Direktörlüğüne Atandı

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ABD Senatosu, Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin (CMS) direktörü olarak onayladı. Öz, bu göreve getirilen ilk Türk olurken, sağlık sigortası işleyişinin denetimini üstlenecek.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı.

Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

"Her düzeyde uygulanabilir" Medicaid vurgusu

Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, ABD'de sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkati çekmişti.

Öz, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır." demişti.

Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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