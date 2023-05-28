AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu kullandı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu Nilüfer ilçesinde kullandı. Gürkan, oy verme işlemi için seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu Odunluk Mahallesi'ndeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu'na geldi.