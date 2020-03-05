PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu

05.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:49

PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak Suriye'ye geçen Nurcan Ş., (19) Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'nın Yunanistan'daki 'Lavrion' kampında kaldığını, bomba ve ağır silah eğitimi aldığını anlatan kadın terörist, örgütün kendilerine yeterince değer vermemesi nedeniyle kaçtığını söyledi.

Geçen ay Suriye sınırına gelen Nurcan Ş., Türk güvenlik güçlerine PKK'lı olduğu belirterek, teslim oldu. Adana'dan örgüte katıldığını ifade eden Nurcan Ş., Adana Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Nurcan Ş., ifadesinde bir akrabasının yardımıyla örgüte katıldığını, 5 Şubat 2019'da insan kaçakçıları ile Meriç Nehri'ni botla geçip, Yunanistan'a gittiğini anlattı. Kadın terörist, "Ben PKK üyesiyim, Türkiye'den kaçtım ve Lavrion Kampı'na gitmek istiyorum" diyerek yardım istediği Yunan polisi tarafından söz konusu kampa yerleştirildiğini ifade etti. Terörist, Yunanistan'da teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen gösterilere katıldığını, terör örgütü adına düzenlenen faaliyetlerde yer aldığını anlatarak, 22 Şubat 2019 günü sahte pasaportla, uçakla, Irak'a gönderildiğini kaydetti.Terör örgütünün kamplarında bomba, ağır silah ve ideolojik eğitim aldığını belirten kadın terörist, kendilerine yeterince değer verilmemesi üzerine kaçmaya karar verdiğini bildirdi.

Nurcan Ş., Dicle Nehri'ni aşarak Suriye'nin Derik bölgesine ulaştığını oradan da Türkiye sınırına gelip, teslim olduğunu söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nurcan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA