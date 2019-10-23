23.10.2019 18:55

Petrol türevi atıkların kirlettiği teknelerde temizlendi

İZMİR - İzmir Aliağa ilçesinde, petrol türevi atıkların denize sızmasının ardından, kirlenen teknelerde özel bir ilaçla dalgıçlar yardımıyla temizlendi.

Aliağa ilçesi Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinde, geçtiğimiz günlerde sızan petrol türevi atıklar denizin kirlenmesine yol açmıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda temizlik ekibi, çalışma başlatmış ve sahili eski haline getirmişti.

Balıkçı barınağına giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgede, teknelerde atıklardan nasibini aldı. Atıklardan kirlenen tekneler için İstanbul'dan özel bir ilaç getirildi. Su bazlı soymet ilacıyla dalgıçlar, saatlerce tekneleri temizledi.

Kaynak: İHA