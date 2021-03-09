Pazaryeri Belediyesi hizmet aracı filosunu genişletiyor
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Pazaryeri Belediyesi hizmet aracı filosunu genişletiyor

09.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:07
Pazaryeri Belediyesi hizmet aracı filosunu genişletiyor

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi, hizmet araç filosuna çok amaçlı kullanılan bir araç dahil etti.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi, hizmet araç filosuna çok amaçlı kullanılan bir araç dahil etti.

Pazaryeri Belediyesi'nin araç filosuna dahil ettiği ve yangın gibi afetlerde kullanılmak için tasarlanan "TOMA" diye adlandırılan araç, ilk etapta su tankeri ve temizlik işlerinde de kullanılacak. 11.5 ton su taşıma kapasitesi ile yeni hizmet aracı TOMA'nın hem önünde hem de arkasında temizlik işlerinde kullanılmak üzere sulama sistemi bulunurken, 30 metre tazyikli fıskiyeye sahip.

"Yeni aracımız itfaiye aracımıza destek sağlayıp temizlik işlerinde de kullanılacaktır"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filomuzu kazandırdığımız çok amaçlı kullanılan TOMA'mız ilçemize hayırlı olsun. Belediyemize ait sorunlu atıl durumdaki temizleme aracımızın bakımları ve gerekli dönüşümlerini yaparak araç filomuza tekrar kazandırdığımız aracımız başta yangın olmak üzere birçok hizmette kullanılacak. Yüksek sutaşıma kapasitesi ile tanker vazifesi gören yeni aracımız itfaiye aracımıza destek sağlayıp temizlik işlerinde de kullanılacaktır. İlçemize kazandırdığımız yeni aracımız ile hem personelimizin iş sağlığı güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil bir şekilde hizmet verecektir. Pazaryeri ilçemize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni araçlarımızı Pazaryeri Belediyesi araç filomuza dahil etmenin müjdesini vereceğiz" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesi hizmet aracı filosunu genişletiyor
Pazaryeri Belediyesi hizmet aracı filosunu genişletiyor
Pazaryeri Belediyesi hizmet aracı filosunu genişletiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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