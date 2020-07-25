Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli, kaç yaşında? Özlem Çerçioğlu eşi ve hayatı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünde eğitim gördü. Yurt dışında da çalışmalar yürüten Çerçioğlu, New York'ta özel bir şirketin Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev aldı. Özlem Çerçioğlu biyografisi...

Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olarak 2009 yılında göreve geldi. 2002 seçimlerinde CHP'de Aydın milletvekili olarakj Meclis'e girdi. 2009 yılından sonra üst üste Aydın Belediye Başkanı seçildi. Özlem Çerçioğlu nereli, kaç yaşında?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın Nazilli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra Sultanhisar'da Jantsa'da çalıştı.

NEW YORK'TA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI

Jantsa'nın Ceo'su Ercan Çerçioğlu ile evlenen Özlem Çerçioğlu daha sonra hayatını yurt dışında idame ettirdi. New York'ta bir özel firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalıştı. Aynı zamanda çeşitli Türk derneklerinde yer aldı. Birçok projede bulunan Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de XXIII. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti.

EN BAŞARILI İL BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009'da belediye başkanlığı görevine başlayan Özlem Çerçioğlu, ORC araştırma şirketinin seçmenler arasında yaptığı ikişer aylık belediye başkanları performans ölçümlemesi araştırmalarının ortalama sonuçlarına göre Türkiye'de 2013 yılının en başarılı il belediye başkanı olarak seçilmişti. Yine en başarılı büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları araştırmasına göre 2014 yılının en başarılı 10. büyükşehir belediye başkanı oldu. Gezici araştırma şirketinin uyguladığı en başarılı büyükşehir belediye başkanları araştırmasına göre ise 2014 yılının en başarılı 1. büyükşehir belediye başkanı seçildi. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Özlem Çerçioğlu, sanayici Ercan Çerçioğlu ile evli ve 2 çocuk annesidir.