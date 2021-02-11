Osman Kavala kim? Osman Kavala neden tutuklandı?
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Osman Kavala kim? Osman Kavala neden tutuklandı?

11.02.2021 04:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 04:35
Osman Kavala kim? Osman Kavala neden tutuklandı?

AYM Genel Kurulu, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Peki, Osman Kavala kim? Osman Kavala neden tutuklandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Osman Kavala kim? Osman Kavala neden tutuklandı? sorularının yanıtı detaylarda!

OSMAN KAVALA KİM?

Mehmet Osman Kavala 2 Ekim 1957 yılında Paris'te doğdu. Türk iş insanı, insan hakları savunucusu ve hayırsever. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmuştur. 2002'den beri kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Osman Kavala, lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesi'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme, Manchester Üniversitesi'nde ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.

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