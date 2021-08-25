Niğde Belediyesi'nden Sanatsal Kurslar

Niğde Belediyesi'nden Sanatsal KurslarNiğde Belediyesi sanatın halkla buluşması ve yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Niğde Belediyesi'nden Sanatsal KurslarNiğde Belediyesi sanatın halkla buluşması ve yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Niğde Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bağlama, gitar, keman, ney ve halk oyunları kursu açılıyor. Niğde Belediyesi Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi, Özbelde Mevki Kızılelma Parkı İçi Naim Süleymanoğlu Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesinde, verilecek olan kursların kayıtları 25 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Bağlama, gitar, keman, ney ve halk oyunları kursuna katılmak isteyenler 0 388 232 35 74 nolu telefonu arayabilecekleri gibi Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezindeki Kültür Müdürlüğü bürosuna şahsen de başvurabilecekler. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehrimizi kültürel ve sosyal açıdan özlenen noktalara getirmek istiyoruz. Halkımızı kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturacak çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza sanatsal anlamda beceri kazandırmayı amaçlayan kurslarımızı halk eğitim merkezi ortaklığıyla açıyoruz. Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı ve kontenjanların sınırlı tutulacağı kurslarımıza dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre