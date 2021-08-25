Niğde Belediyesi'nden Sanatsal Kurslar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediyesi'nden Sanatsal Kurslar

Niğde Belediyesi'nden Sanatsal Kurslar
Habermetre - Haberler | Toplum

Niğde Belediyesi'nden Sanatsal KurslarNiğde Belediyesi sanatın halkla buluşması ve yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Niğde Belediyesi'nden Sanatsal KurslarNiğde Belediyesi sanatın halkla buluşması ve yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Niğde Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bağlama, gitar, keman, ney ve halk oyunları kursu açılıyor. Niğde Belediyesi Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi, Özbelde Mevki Kızılelma Parkı İçi Naim Süleymanoğlu Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesinde, verilecek olan kursların kayıtları 25 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Bağlama, gitar, keman, ney ve halk oyunları kursuna katılmak isteyenler 0 388 232 35 74 nolu telefonu arayabilecekleri gibi Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezindeki Kültür Müdürlüğü bürosuna şahsen de başvurabilecekler. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehrimizi kültürel ve sosyal açıdan özlenen noktalara getirmek istiyoruz. Halkımızı kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturacak çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza sanatsal anlamda beceri kazandırmayı amaçlayan kurslarımızı halk eğitim merkezi ortaklığıyla açıyoruz. Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı ve kontenjanların sınırlı tutulacağı kurslarımıza dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Davut Güloğlu Burak Özçivit Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Mert Günok Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Niğde Belediyesi'nden Sanatsal Kurslar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:46:21. #1.15#

title