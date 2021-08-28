Muradiye'de hırsızlık yaptılar, Erciş'te yakalandılar
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Muradiye'de hırsızlık yaptılar, Erciş'te yakalandılar

Muradiye'de hırsızlık yaptılar, Erciş'te yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu sonucu Erciş ilçesinde yakalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu sonucu Erciş ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ağustos 21 tarihinde saat 12.00 sıralarında Ünseli Mahallesi'nden bir şahsın atölyesinden laptop bilgisayar, amfi, araç takviye kablosu ve çantası, güvenlik kamerası, laptop bataryası, müzik seti ara kablosu, 50'lik anahtar, ahşap kesme bıçağı, deri kırpma makinesi, 400W taşlama makinesi, bijon anahtarı ve çantası, silikon makinesi, kaynak makinesi, ses yayın hoparlörü, sıcak hava makinesi, matkap, güç kaynağı, tarayıcı, kablo, spiral karbon bıçağı ve taşlama bıçağı çalındı. Bunun üzerine iş yeri sahibi durumu Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede iş yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu hırsızlık olayına karışanlara yönelik çalışma başlattı. Şüpheli şahısların ve çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, malzemeleri çalan şahısların Erciş ilçesinde ikamet ettikleri isimlerinin Kİ. ve V.İ. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Bunu üzerine jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak Muradiye Adliyesine sevk edilmiş, müteakiben mahkeme tarafından tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - VAN

Muradiye'de hırsızlık yaptılar, Erciş'te yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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