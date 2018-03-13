Muhtar Adına Çıkarttığı Hatta Bylock Yüklemiş

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Konya'da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan vergi denetmeni kadının kullandığı ByLock yüklü hattın bir muhtar adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi arasındaki ByLock kullanıcısı vergi denetmeni R.D'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya'da görevli olduğu birimde gözaltına alındığı bildirilen R.D'nin ifadesinde, "maddi imkansızlıktan dolayı yapının içerisine girdiğini" söylediği iddia edildi.

R.D'nin kullandığı ByLock yüklü hattın Ceyhan ilçesindeki bir muhtar adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Zanlı, ricada bulunması üzerine tanıdığı muhtarın çıkarttığı hattı kendisine verdiğini, daha sonra "sohbet ablasının" bu hatta ByLock yüklediğini ileri sürdü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itiraflarda bulunan R.D, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının kocası eski vergi müfettişi U.D'nin de daha önce ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Adana merkezli 6 ilde, 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.