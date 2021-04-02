Muğla'da domates üreticisi kotanın kaldırılmasını istiyor
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Muğla'da domates üreticisi kotanın kaldırılmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muğla'da domates üreticisi kotanın kaldırılmasını istiyor

Muğla'daki Ziraat Odası Başkanları Rusya Federasyonu'nun Türkiye'ye uyguladığı domates ihracatı kotasının kaldırılması talep etti.

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Muğla'daki Ziraat Odası Başkanları Rusya Federasyonu'nun Türkiye'ye uyguladığı domates ihracatı kotasının kaldırılması talep etti.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında aldıkları kararla, kotanın ilk etapta 100 bin ton artırılması ardından da kaldırılması talebinde bulunduklarını söyledi. Kararı, Türkiye Ziraat Odaları Birliğine kısa sürede bildirdiklerini anlatan Çöllü, üreticinin kotanın bir an önce kaldırılması yönünde beklentisi olduğunu belirtti. Kota nedeniyle çiftçinin zor durumda kalabileceğini ifade eden Çöllü, ihracatın en azından Mayıs ayı ortalarına kadar devam etmesinin üretici için çok önemli olduğunu vurguladı.

Domates sezonunun başladığını ve Ortaca'da 100 bin tona yakın ürün olduğunu dile getiren Çöllü, "Rusya'nın verdiği kotanın dolmak üzere olduğunu öğrendik. Antalya, Mersin, Fethiye, Seydikemer ve bölgemizdeki üretimi düşünürsek kota yeterli değil. Ülkemizde üretim yıllık yaklaşık 12 milyon ton. Çiftçiyi rahatlatabilmek için ilk etapta 100 bin ton artırılmasını ardından kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Ürünleri çeşitlendirmeliyiz"

Rusya'daki sera çalışmalarının artmasıyla üretici için yeni pazarlar da aramanın önemine değinen Çöllü, "Tarım, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarımızca yeni pazarlar konusunda araştırma yapılmalı. Bizler zaten sadece domates değil, bütün ürünlerde yeni pazarların olumlu olacağı düşüncesindeyiz. Dış pazarların artırılması gerekiyor. Üretimde de çeşitlere yönelmeliyiz. Domatesle birlikte biber, patlıcan, salatalık, muz ve tropikal meyvelerin üretimine de ağırlık verilmesi lazım" dedi. - MUĞLA

Muğla'da domates üreticisi kotanın kaldırılmasını istiyor
Muğla'da domates üreticisi kotanın kaldırılmasını istiyor
Muğla'da domates üreticisi kotanın kaldırılmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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