Muğla'da Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi

İZMİR (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutluk'tan deniz yoluyla Muğla'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda 1,5 ton skunk ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 tabanca ele geçirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesi ile suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Arnavutluk'tan deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İzmir ve Torbalı cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde operasyon düzenlendi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin uyuşturucuyu sürat teknesiyle getirdiği, daha sonra karaya çıkartarak ormanlık alanda sakladıkları öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da operasyon bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Komutanlar uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bölgeyi bir süre inceledikten sonra operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

Operasyonda yakalanan 3 kişi de uyuşturucu ile yakalandıkları ormanlık alana getirildi. Burada çantalar içinde bulunan uyuşturucuların da sayımı yapılarak kayıt altına alındı, zanlılarla olay yerinde inceleme yapıldı.

Zanlılar bölgede işlemlerin tamamlanmasının ardından Jandarma ekiplerince İzmir'e götürüldü.

Operasyonda uyuşturucu maddeleri taşıyan kamyonda da inceleme yapıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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