Mısır ve ABD arasında Teksas eyaleti için askeri ortaklık anlaşması imzalandı
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Mısır ve ABD arasında Teksas eyaleti için askeri ortaklık anlaşması imzalandı

Mısır ve ABD arasında Teksas eyaleti için askeri ortaklık anlaşması imzalandı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen ABD Ulusal Muhafızları Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson ile görüştü.

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen ABD Ulusal Muhafızları Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson ile görüştü.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz Garip, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetleri ve ABD Ulusal Muhafızları arasında Teksas eyaleti için askeri ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.

Garip, Zeki ve ABD'li mevkidaşının görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı gibi ortak öneme sahip meseleleri ele aldıklarını aktardı.

Zeki'nin görüşmede Mısır ve ABD Silahlı kuvvetlerini birbirine bağlayan stratejik ortaklıktan övgüyle bahsettiğini belirten Garip, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme yönündeki arzusunu dile getirdiğini kaydetti.

Hokanson'un ise Mısır ordusuyla olan güçlü ilişkiler ve mevcut koordinasyondan duyduğu memnuniyetini aktardığı, gelecek süreçte tarafların çıkarları doğrultusunda iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi noktasındaki istediğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hokanson'un Mısır ziyaretinin birkaç gün süreceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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