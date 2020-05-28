Milletvekili Arvas, Tuşba Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Salih Akman ile hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Salih Akman ile hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi.

İlk olarak Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan Belediye Hizmet Binası'nda inceleme yapan Arvas, Başkan Akman'dan binanın teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.

Arvas, daha sonra Van'ın en büyük parkı olan İskele Sahil Bandı, yakın zamanda temeli atılacak olan ve 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesini gezdi.

Arvas, Tuşba Belediyesi'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanmasıyla Tuşba'nın kaderinin değişeceğini söyledi.

Çalışmalarından dolayı Akman'ı tebrik eden Arvas, "Gerçekten birçok ili kıskandıracak projeler hayata geçirilmiş. Büyük bölümü tamamlanmış olan bu projeler Tuşba ve dolayısıyla Van'ın kaderi değişecek. İskele Sahil Bandı, Van Gölü'nün adeta bataklığa dönüşen o güzelim sahilini tekrar kurtarılarak halkın hizmetine sunulduğunu görüyoruz. Gayretlerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum."

Akman ise her Ankara'ya gittiklerinde kendilerini boş göndermeyen, bölgenin kalkınmasına öncülük edecek hiçbir projelerini geri çevirmeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA