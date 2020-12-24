MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e "Mizah Festivali" tepkisi
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MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e "Mizah Festivali" tepkisi

24.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:58
MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Mizah Festivali için Türk ve İslam karşıtı oldukları iddiasıyla tepki çeken isimlerin davet edilmesinin soruşturulması gerektiğini savundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Mizah Festivali için Türk ve İslam karşıtı oldukları iddiasıyla tepki çeken isimlerin davet edilmesinin soruşturulması gerektiğini savundu.

Osmanağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İzmir Mizah Festivali'nin, Türkiye ve İslam karşıtı karikatürlere imza atan Michel Kichka ve Jean Plantu'nun katılımıyla yapılması planlanan oturumunun iptal edilmesinin yerinde bir karar olduğunu kaydetti.

Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Nefret suçlusu karikatüristleri İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir programda ağırlayarak Türk milletinin ve İslam dünyasının hassasiyetlerini provoke eden Tunç Soyer, bu davranışıyla suç işlemiştir. Yaşananlar büyük bir resmin küçük bir parçası olması hasebiyle de önem arz etmektedir. Son güne kadar bu iki ismin davet edildiği programın yapılması için direnen Tunç Soyer ve ekibinin neden böyle bir ısrar içine girdiği sorgulanmalı ve soruşturulmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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