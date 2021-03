Metacritic'e göre 2020'nin en iyi oyun yayıncısı Sega!

Metacritic, 2020 yılında çıkış yapan oyunları inceledi. Puan ortalamasının baz alındığı oyunlarda yılın en iyi yayıncı firmaları listelendi. İşte yılın en iyi yayıncı firmaları!

Yayıncı firma Sega 2020'de, Persone 5 Royal (95), Yakuza 0 Xbox One versiyonu (90), Persona 4 Golden PC versiyonu (87), Football Manager 2021 (85) ve Yakuza: Like a Dragon (83) gibi başarılı yapımları piyasaya sunarak listede ilk sırada yer almayı başardı.

İkinciliği sırayı ise Annapurna Interactive almayı başardı.Kentucky Route Zero: TV Edition (88), If Found… (84) ve I am Dead (77) gibi sevilen yapımlarla oyuncuların karşısına çıkan yayıncı firma Annapurna Interactive 81.9 ortalamayla 81.6 ortalaması olan Sega'yı geçmeyi başardı ancak, 90 üzeri oyunu olmadığı için bonus puan alamadı.

Listenin üçüncü sırasında ise Devil May Cry 5 Special Edition (88), Monster Hunter World: Iceborne PC versiyonu (87) ve Resident Evil 3 remake (79) gibi yayınladığı oyunlarla Capcom bulunuyor.

METACRITIC 2020'NİN EN İYİ 10 YAYINCI FİRMA

1. Sega

2. Annapurna Interactive

3. Capcom

4. Sony

5. Activision Blizzard

6. Microsoft

7. Aksys Games

8. No More Robots

9. Nintendo

10. Devolver Digital